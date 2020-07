Il Gruppo Capri all’avanguardia nel commercio elettronico secondo l’istituto tedesco Itqf (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Gruppo Capri è tra le aziende leader in Italia nel settore e-commerce con il sito alcott.eu: a certificarlo è una ricerca condotta, su oltre 5000 online shop, dall’istituto tedesco Itqf con il suo media partner La Repubblica Affari e Finanza. A diffondere la notizia è la stessa azienda. “L’e-commerce Alcott – si legge nella nota – si distingue per usabilità, funzionalità, sicurezza e servizi offerti e riceve oggi questo riconoscimento sulla base delle opinioni di più di 350.000 utenti che hanno premiato questo sito come eccellenza e-commerce nel settore dell’abbigliamento. La piattaforma e-commerce, dal design ricercato, ma allo stesso tempo intuitiva e divertente, è nata da una sinergia tra il team digital del ... Leggi su ildenaro

