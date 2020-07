Hyper Scape, Ubisoft apre l’open beta su PC – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Ubisoft ha annunciato che l’open beta del suo prossimo sparatutto battle royale Hyper Scape prende il via oggi su PC, e l’azienda ha anche condiviso un trailer per la beta e un nuovo trailer cinematografico che descrive in dettaglio parte della storia del gioco. La notizia è arrivata come parte della presentazione di Ubisoft Forward andata in onda domenica. Hyper Scape è stato lanciato per primo come test tecnico il 2 luglio, con Ubisoft che ha dato accesso ad alcuni content creator di Twitch e YouTube in modo da poter trasmettere il gioco in streaming. Il lancio è stato un enorme successo, con Hyper Scape che quel giorno è salito in cima alle classifiche ... Leggi su nonsolo.tv

