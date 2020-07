Covid-19, tornano a salire (lievemente) i positivi in Campania (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania ha reso noti i dati relativi al Covid-19 delle ultime ventiquattro ore. I positivi sono 7 (ieri erano 3) su 530 tamponi effettuati, mentre non si registrano né guariti né deceduti. Di seguito il riepilogo dettagliato dell’intera situazione: positivi del giorno: 7 Tamponi del giorno: 530 Totale positivi: 4.779 Totale tamponi: 303.419 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 0 Totale guariti: 4.094 (di cui 4.094 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione ... Leggi su anteprima24

