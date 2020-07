Coronavirus, Messico supera Italia per numero vittime (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Peggiora la situazione in Messico dove il Covid-19 continua a galoppare. Il Paese, dove i contagi hanno raggiunto quasi quota 300mila, ha superato l’Italia per numero di vittime diventando il quarto al mondo con il più alto bilancio di morti da Covid-19. “Ci sono 299.750 casi confermati di infezione e 35.006 morti in Messico”, ha annunciato la presidenza messicana. Nelle ultime 24 ore il Messico ha registrato 4.482 nuovi casi e 276 decessi aggiuntivi. A guidare la lista dei Paesi più colpiti del pianeta continuano a esserci gli Stati Uniti con oltre 135mila morti (442 in più in 24 ore), seguiti da Brasile, Regno Unito e, da domenica, dal Messico. Secondo il rapporto quotidiano della Johns ... Leggi su quifinanza

