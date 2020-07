Cambiamenti climatici, il cardinale Turkson a ‘Sette Storie’: “Tutti gli uomini devono essere custodi della Terra” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il cardinale e arcivescovo di origini ghanesi, Peter Turkson – prefetto del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale con Papa Francesco – stasera alle 23.30, su Rai1, risponde alle domande di Monica Maggioni per la terza puntata di Sette Storie. Si parla, infatti, di cambiamento climatico cercando argini alla distruzione ambientale attraverso politiche di sostenibilità capaci di ridurre i danni cosa che, a vedere la puntata, sembra ancora del tutto possibile fare. Il cardinale parla per la Chiesa a partire dall’enciclica di Papa Francesco Laudato si, alla cui stesura ha collaborato, e dice: “Subito dopo la pubblicazione dell’enciclica in Polonia ho incontrato rappresentanti dell’industria di carbone che dicevano: ‘Papa Francesco è contro di noi’. Ho spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano

ComuneMI : #ClimateChange Partecipa al questionario anonimo 'Cittadini e cambiamenti climatici' con cui il @ComuneMI vuole ril… - ilfattovideo : Cambiamenti climatici, il cardinale Turkson a ‘Sette Storie’: “Tutti gli uomini devono essere custodi della Terra” - rinnovabiliit : Un #report commissionato da @WyssCampaign ribalta la posizione convenzionale sulle politiche di protezione ambienta… - pieropelizzaro : RT @ComuneMI: #ClimateChange Partecipa al questionario anonimo 'Cittadini e cambiamenti climatici' con cui il @ComuneMI vuole rilevare il g… - Cn69Il : RT @ComuneMI: #ClimateChange Partecipa al questionario anonimo 'Cittadini e cambiamenti climatici' con cui il @ComuneMI vuole rilevare il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamenti climatici Cambiamenti climatici, il cardinale Turkson a ‘Sette Storie’: “Tutti gli uomini devono… Il Fatto Quotidiano Obiettivo un milione di firme per un'agricoltura favorevole alle api e all'ambiente

Uno strumento di democrazia diretta nell'Unione europea per la raccolta di firme dell’iniziativa dei cittadini europei “Salviamo api e agricoltori!”. Si può aderire fino al 31 marzo 2021 Commissione e ...

"Plastica da riciclare in cambio di film e picnic": l'idea di Potito, 12enne che manifestò da solo per l'ambiente

"Se un film vuoi guardare, 3 oggetti in plastica mi devi portare". Ce la sta mettendo proprio tutta per far diventare il mondo sempre più green, Potito Ruggiero, il giovanissimo ambientalista che ha f ...

Uno strumento di democrazia diretta nell'Unione europea per la raccolta di firme dell’iniziativa dei cittadini europei “Salviamo api e agricoltori!”. Si può aderire fino al 31 marzo 2021 Commissione e ..."Se un film vuoi guardare, 3 oggetti in plastica mi devi portare". Ce la sta mettendo proprio tutta per far diventare il mondo sempre più green, Potito Ruggiero, il giovanissimo ambientalista che ha f ...