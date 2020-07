Briatore: “Avrei multato Leclerc e Vettel. I piloti devono rispettare il lavoro del team” (Di lunedì 13 luglio 2020) Flavio Briatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Politica nel Pallone”, su Gr Parlamento. Ha commentato quanto accaduto ieri alle Ferrari nel Gran Premio della Stiria. “L’errore questa volta lo ha fatto sicuramente Leclerc, cercava di infilarsi in un buco dove non c’era spazio. Vettel sa che andrà via e non aiuterà Leclerc, ma Seb non pensava che qualcuno lo attaccasse in quel modo li. Dopo 300 metri due macchine che non ci sono più è un disastro, vanno rispettati ingegneri e meccanici e i colori del team, come la Ferrari. In quella posizione lì non aveva senso prendere rischi”. Briatore ha sottolineato la necessità di maggiore disciplina. “Ci vuole un po’ di disciplina, la macchina non è dei ... Leggi su ilnapolista

