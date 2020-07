Assassin’s Creed Valhalla: potrete cambiare il genere di Eivor in qualsiasi momento (Di lunedì 13 luglio 2020) Il nuovo capitolo della storica saga Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, vi offre una grande opzione: cambiare il genere di Eivor in qualsiasi momento Con Assassin’s Creed Odyssey, per la prima volta in assoluto nella storia della serie, i giocatori hanno avuto la possibilità di scegliere il sesso del protagonista. La stessa cosa accadrà in Assassin’s Creed Valhalla, stavolta, tuttavia, potrete addirittura cambiare il genere di Eivor in qualsiasi momento nel corso dell’avventura. In Assassin’s Creed Valhalla potrete ... Leggi su tuttotek

