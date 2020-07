Speranza: chiusura discoteche, fiere e congressi prorogata almeno al 31 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) In generale, le misure contenute nel documento che Speranza si prepara a presentare prorogano fino al 31 luglio tutti i provvedimenti previsti dal Dpcm dell'11 giugno Leggi su firenzepost

ROMA – Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. Fino alla stessa data sa ...

Nel giorno in cui il ministro Roberto Speranza invita tutti a rispettare le indicazioni ... Jole Santelli, torna a minacciare di chiudere la Regione dopo i casi dei migranti sbarcati a Roccella Jonica ...

