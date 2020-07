Perù Coronavirus, scomparse nel nulla 2.457 donne dall’inizio della pandemia: gran parte minorenni (Di domenica 12 luglio 2020) Sono dati inquietanti quelli che giungono dal Perù e che coincidono con il periodo di diffusione del Coronavirus: 2.457 donne – la maggior parte delle quali minorenni – sono scomparse nel Paese nei primi sei mesi dell’anno. Dati statistici sconvolgenti se si considera che – dal primo gennaio al 30 giugno 2020 – è sparita nel nulla una donna ogni due ore, in media 14 donne al giorno. E tra di esse la cifra più ingombrante è costituita da giovani di età inferiore ai 18 anni. Leggi anche >> Coronavirus: 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore, lieve calo dei positivi Perù Coronavirus, donne scomparse nel nulla: la ... Leggi su urbanpost

Agenzia_Ansa : #coronavirus Il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ordinanza con cui prevede il divieto di ingresso… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN PERÙ: Altri 182 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 11.682: Sale a 561.931 morti nel Mondo - pedrojose80 : RT @tancredipalmeri: Bollettino #coronavirus Venerdi 10 Luglio(ieri) Di nuovo record casi giornalieri! Usa e Brasile crisi peggiori Poi:… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Venerdi 10 Luglio(ieri) Di nuovo record casi giornalieri! Usa e Brasile crisi peggiori P… - Eveleenrey : RT @valy_s: #COVID__19 #Speranza dispone il divieto d’ingresso a chi proviene o ha soggiornato negli ultimi 14gg in: Armenia, Bahrein,Bang… -

Ultime Notizie dalla rete : Perù Coronavirus Grafico | La Juventus è la squadra più tifata d'Italia, seguono Milan e Inter Calcioblog.it