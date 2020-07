Montemiletto, esplosione in un’abitazione: due feriti trasportati in ospedale (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemiletto (Av) – Verso le ore 17.00, verosimilmente a causa del malfunzionanento di una cucina a gas, si è verificata un’esplosione in un’abitazione di Montemiletto, località Montaperto. Due i feriti, trasportati dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco. L'articolo Montemiletto, esplosione in un’abitazione: due feriti trasportati in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

