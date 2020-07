Maldini: “Gattuso? Resterà nel cuore dei tifosi. Se sapessi qualcosa sul futuro non lo direi” (Di domenica 12 luglio 2020) Intervistato nel pre partita di Napoli-Milan, Paolo Maldini ha commentato così la sfida del San Paolo ricordando anche Gattuso: “Gattuso? Resterà sempre nei cuori dei tifosi del Milan. Il mio futuro? E’ una cantilena che stiamo ripetendo, vogliamo arrivare a fine stagione nella maniera migliore e per farlo dobbiamo evitare questi discorsi. Se sapessi qualcosa non lo direi. Dobbiamo solo cercare di dare stabilità a una squadra che ora l’ha trovata. C’è stata una gran risposta sul campo dal 4 maggio in poi. I ragazzi e mister Pioli hanno confermato questa sensazione. Ragnick? Non era una frase contro una persona ma contro una modalità. Io sono molto orgoglioso di questo Milan, sapevo che questa squadra sarebbe sbocciata. I giocatori? Rebic, Ibra, ... Leggi su alfredopedulla

MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - angelomangiante : L'abbraccio tra due grandi calciatori e uomini: #Maldini e #Gattuso. Nessuno deve spiegare a loro come si fa a vinc… - ISecolo : RT @MCriscitiello: Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. Se Gat… - medimetal : RT @TeamMilanAC: Paolo Maldini / Gennaro Gattuso - GaryMoretti : RT @NapoliAndNaples: Gattuso & Maldini. ???? #NapoliMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini “Gattuso