Lazio, De Martino: “la lite nello spogliatoio? Non si sono suonati i violini, ma nemmeno quello che è stato scritto” (Di domenica 12 luglio 2020) Momento di grossa difficoltà in casa Lazio, il club biancoceleste ha perso anche contro il Sassuolo, si è complicata quasi definitivamente la corsa per lo scudetto. Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Radio il periodo negativo. “I primi dispiaciuti siamo noi, qui all’interno del Centro Sportivo. Tre sconfitte consecutive non si verificano da tempo, è un momento di difficoltà. La débâcle di Lecce è quasi incomprensibile. È un momento complicato nella testa e nelle gambe: è importante l’equilibrio tra la componente fisica e psicologica, i numerosi infortuni ledono il rendimento di tutta la squadra. Giocare ogni tre giorni è devastante per tutti, al di là ... Leggi su calcioweb.eu

1900_since : #DeMartino parla del momento no della #Lazio attraverso i microfoni ufficiali - Noibiancocelest : Lazio, De Martino: “Serve calma e concentrazione per superare questo momento. I primi dispiaciuti siamo noi” - calciomercatoit : ??Il direttore della comunicazione della #Lazio: 'A -1 dalla #Juve tutti sul carro, adesso non si vede l'ora di assa… - zazoomnews : Lazio De Martino: «Quando eravamo ad un punto dalla Juventus molti erano saliti sul carro» - #Lazio #Martino: #«Qu… - zazoomblog : Lazio De Martino: «Quando eravamo ad un punto dalla Juventus molti erano saliti sul carro» - #Lazio #Martino: #«Qu… -