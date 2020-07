Formula 1, la Mercedes ha paura dei cordoli: il curioso avvertimento di Wolff ai suoi piloti per il GP di Stiria (Di domenica 12 luglio 2020) La Mercedes sarà senza dubbio la macchina da battere nel GP di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 che si terrà ancora una volta sul circuito del Red Bull Ring. Pool/Getty ImagesIl team di Brackley proverà a bissare la vittoria ottenuta sette giorni fa con Bottas, ma dovrà fare attenzioni ai… cordoli. E’ questo l’avvertimento rivolto da Toto Wolff ai propri piloti, un consiglio che se non seguito potrebbe creare delle preoccupazioni alle monoposto Mercedes: “ci saranno dei giri in cui non si potrà evitare di usare i cordoli, che ci sia Max in testa o che sia dietro di noi, non sarà possibile gareggiare evitando i cordoli. Si ... Leggi su sportfair

