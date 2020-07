Federico Paciotti, Giovanni Allevi e Sumi Jo in Life Is A Miracle per la Fondazione Umberto Veronesi (Di domenica 12 luglio 2020) Life Is A Miracle è il titolo del brano inedito che vede la collaborazione di Federico Paciotti, Giovanni Allevi e Sumi Jo, disponibile in digital download e in rotazione radiofonica. Il singolo sostiene la Fondazione Umberto Veronesi e la sua ricerca scientifica e nasce per celebrare la vita in ricordo delle tante vittime del Coronavirus. La canzone è accompagnata dal videoclip girato dal regista Cristiano Riccardi. Federico Paciotti afferma: “Dentro ogni sentimento, dolore, amore, tristezza e gioia, è nascosto il meraviglioso mistero della vita. La farfalla rappresenta la gioia di vivere, volare dentro questo miracolo, nella sua caducità. ... Leggi su optimagazine

Federico Paciotti - Giovanni Allevi e Sumi Jo : esce oggi il singolo “Life is a Miracle” - a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi Federico Paciotti, Sumi JO, Giovanni Allevi INSIEME PER IL singolo “LIFE IS A MIRACLE” Un trio d’eccezione per celebrare la vita e la forza dell’uomo, in ricordo delle vittime del Covid-19, e per sostenere la ricerca ...

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: 'Life Is a Miracle' è il nuovo singolo di Giovanni Allevi con il tenore Federico Paciotti e il soprano Sumi Jo. Un brano per ri… - hack_stefano : RT @Tg3web: 'Life Is a Miracle' è il nuovo singolo di Giovanni Allevi con il tenore Federico Paciotti e il soprano Sumi Jo. Un brano per ri… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: 'Life Is a Miracle' è il nuovo singolo di Giovanni Allevi con il tenore Federico Paciotti e il soprano Sumi Jo. Un brano per ri… - Tg3web : 'Life Is a Miracle' è il nuovo singolo di Giovanni Allevi con il tenore Federico Paciotti e il soprano Sumi Jo. Un… - ilperiodo : Federico Paciotti, Giovanni Allevi e Sumi Jo, insieme eccezionalmente per il singolo Life is a Miracle disponibile… -