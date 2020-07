Doppietta Mercedes, comiche Ferrari (Di domenica 12 luglio 2020) Gp di Stiria da dimenticare per la Ferrari. Un incidente in avvio di gara tra le due rosse ha portato al ritiro di Vettel e Leclerc dopo i primi minuti del Gp in programma sul circuito di Spielberg, secondo appuntamento della stagione di F.1. In approccio di curva 3 subito alla partenza, è Charles Leclerc a tentare l'attacco all'interno su Sebastian Vettel causando l'inevitabile contatto tra i due. Danneggiamento nell'ala posteriore per la SF1000 del tedesco mentre per Leclerc problemi al fondo, ritiro per il tedesco mentre il monegasco cambia le mescole durante il regime di safety car, ma è costretto poco dopo anche lui al ritiro. Dopo aver tentato di rimanere in pista, il monegasco ha rimediato un importante problema al fondo e anche la seconda Ferrari è costretta al ritiro. Gara finita per la scuderia di Maranello dopo appena 4 ... Leggi su iltempo

Hamilton-Bottas regalano la prima doppietta alla Mercedes. Disastro Ferrari : si autoeliminano al primo giro Dopo aver conquistato la pole position, Lewis Hamilton ha vinto in scioltezza la seconda prova austriaca del Mondiale con il Gp di Stiria. Alle sue spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull) completa il ...

Dopo aver conquistato la pole position, Lewis Hamilton ha vinto in scioltezza la seconda prova austriaca del Mondiale con il Gp di Stiria. Alle sue spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull) completa il ... F1 - Gp Stiria : dominio Hamilton e doppietta Mercedes - Disastro Ferrari - contatto al via Leclerc-Vettel e fuori entrambi Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ...

Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ... F.1 - GP Stiria - Doppietta Mercedes - vince Hamilton Doppietta della Mercedes nel Gran Premio della Stiria, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2020. Lewis Hamilton ha vinto partendo dalla pole position, sfruttando il suo grande ritmo per gestire la corsa fino alla bandiera a scacchi. A completare ...

