Tommaso Labranca, un genio liquidato come esperto di trash e che oggi ha troppi epigoni

L'antropologo John Davis diceva che le forze esterne del mercato modificano, talvolta in meglio, le vite delle persone più umili nelle comunità. E commentava: "Certo, questo provoca grande tristezza nei liberals urbani sempre romanticamente affezionati alla povertà degli altri". L'idea che i consumi determinino necessariamente una forma di involgarimento, che le masse diventino becere nel loro tentativo di migliorare la propria condizione anche attraverso la merce, che esista da qualche parte un'autenticità del subalterno che viene tradita dalla mutazione antropologica, sono temi che attraversano la cultura della sinistra da decenni. Una delle voci che su queste cose ha detto cose intelligenti è quel Tommaso Labranca a cui Claudio Giunta dedica la biografia Le alternative non esistono.

L’antropologo John Davis diceva che le forze esterne del mercato modificano, talvolta in meglio, le vite delle persone più umili nelle comunità. E commentava: “Certo, questo provoca grande tristezza n ...

Trash, la storia d'Italia in 10 istantanee

Per identificare il trash, Gabriele Ferraresi (giornalista, scrittore) si aggancia alle intuizioni di Tommaso Labranca, che ne aveva un'idea umanista e ampia, molto rispettosa: «Per me il trash è lo s ...

