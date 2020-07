“Terrone del ca**o” e bestemmie dopo un “Forza Napoli”: diventa virale un video che fa poco onore all’Atalanta (Di sabato 11 luglio 2020) Sono immagini quantomeno censurabili quelle che provengano da Bergamo. L’Atalanta (squadra che sta facendo benissimo in Italia ed in Europa, conquistando le simpatie di moltissimi italiani) si appresta a giocare un match molto importante contro la Juventus capolista ed è partita alla volta di Torino. Proprio in occasione della partenza dei nerazzurri, s’è verificato un … L'articolo “Terrone del ca**o” e bestemmie dopo un “Forza Napoli”: diventa virale un video che fa poco onore all’Atalanta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fanpage : Moioli, team manager dell'Atalanta, contro tifoso napoletano: “Terrone del c…” - TolliVincenzo : Dopo l'episodio del Team manager dell'Atalanta che grida Terrone al tifoso del #Napoli, abbiamo la conferma ufficia… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Episodio orribile a #Bergamo. #Atalanta #Razzismo #Juventus - LucaSimo58 : @Marco22715259 @Marc_Way @matteoduranti10 ma infatti (forse te lo sei perso) il mio primo tweet diceva proprio ques… - antofns : RT @AndreaInterNews: Vi svelo una cosa: se un napoletano vi dà del 'coglione' e gli rispondete dandogli del 'terrone' per insultarlo, il na… -

