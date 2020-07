"Stato d'emergenza? Perché non serve". Lupi sconfessa Conte (Di sabato 11 luglio 2020) "Il Paese sta faticosamente tentando di tornare alla normalità, non c'è più l'emergenza sanitaria di fine febbraio, le terapie intensive sono vuote e il numero dei contagiati cala di giorno in giorno. Non c'è nessuna ragione per la proroga dello Stato d'emergenza che assegna di fatto pieni poteri al presidente del Consiglio". Maurizio Lpi, presidente di Noi con l'Italia, si scaglia contro il governo Conte e l'ipotesi di prorogare lo Stato di emergenza fino al 31 dicembre. "Il Covid si combatte con la responsabilità non con la logica della paura che lo Stato d'emergenza perpetuerebbe. Poteri straordinari con cui limitare le libertà dei cittadini non sono ciò di cui adesso c'è bisogno, ... Leggi su iltempo

borghi_claudio : Per chi si agita (giustamente) per l'idea di proroga dello stato di emergenza ricordo che la nostra @mauratomasi pr… - borghi_claudio : Quelli che si preoccupano per mes, stato di emergenza e altre cosucce e che dicono @fatequalcosa sappiano che setti… - matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - Deb34103683 : RT @napam_51: GOLPE CATTOCOMUNISTA MAFIOSO !!! Coronavirus, Matteo Bassetti contro Conte: 'Stato d'emergenza? Non siamo nel dramma, roba… - fedeBoz : RT @AllStarsLA: Cazzo vi lamentate dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre che abbiamo focolai ogni due per tre, non sapete tenere una… -