Serbia, sei positivi nella Stella Rossa: giocatori in isolamento (Di sabato 11 luglio 2020) Brutte notizie in casa Stella Rossa di Belgrado, dove ben 6 calciatori sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai nuovi test svolti dal club. Ovviamente adesso i positivi verranno posti in isolamento per le prossime due settimane e non prenderanno parte agli allenamenti della squadra serba. Il tutto mentre in Serbia i numeri del contagio aumentano, creando anche tensioni e scontri in piazza dopo le decisioni delle autorità di reinstaurare un lockdown almeno parziale. Leggi su sportface

Coronavirus Serbia - con 50 euro sei sicuramente negativo Coronavirus Serbia, dopo la clamorosa positività di Novak Djokovic un nuovo caso scuote il Paese. Bastano 50 euro in aeroporto per comprare un test negativo Emergenza Coronavirus Serbia, un nuovo caso scuote il Paese. Dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Serbia sei Coronavirus, guerriglia urbana in Serbia: violente proteste davanti al Parlamento Corriere della Sera Srebrenica, 25 anni dopo. Il genocidio rimosso dall'Europa

A venticinque anni dall’eccidio non hanno ancora tutti una sepoltura gli 8.372 morti di Srebrenica. Nel cimitero del ricordo, il sacrario di Potocari in Bosnia, hanno trovato riposo 6.670 scheletri, v ...

Coronavirus, record di 116 nuovi casi in Croazia e la Serbia torna ai livelli della prima ondata

BELGRADO Ancora record negativi battuti giorno dopo giorno e Paese dopo Paese – a eccezione della Slovenia - in un’emergenza sempre più marcata. Emergenza coronavirus la cui soluzione sembra ancora lo ...

