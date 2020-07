Le misteriose esplosioni in Iran (Di sabato 11 luglio 2020) Sono iniziate tre settimane fa e hanno colpito importanti strutture militari e nucleari del paese: non si sa chi ci sia dietro, ma si sospetta di Israele Leggi su ilpost

Sono iniziate tre settimane fa e hanno colpito importanti strutture militari e nucleari del paese: non si sa chi ci sia dietro, ma si sospetta di Israele Nelle ultime tre settimane in Iran ci sono sta ...Ci risiamo. Un’altra esplosione “misteriosa” in Iran ha svegliato lo scorsa notte gli abitanti della capitale e accresciuto l’allarme per quella che sembra essere una vera e propria guerra non dichiar ...