Lazio – Sassuolo: biancocelesti ancora a mani vuote (Di sabato 11 luglio 2020) Lazio – Sassuolo è stata una delle gare della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. La partita è terminata a favore degli ospiti che hanno vinto 1-2 guadagnando tre punti importanti per la loro classifica. La squadra di De Zerbi ora si trova all’ottavo posto con 56 punti. I biancocelesti sono rimasti a mani vuote anche in questo turno, sembra che dopo la pausa non riescano più a vincere e tutto ciò va a discapito della lotta scudetto che ormai è diventato un miraggio. Gli uomini di Inzaghi infatti, se prima erano diretti concorrenti della Juve, ora devono cercare di non perdere altri punti se vogliono rimanere dentro alla zona europea. Com’è andata la partita Primo tempo: Lazio – ... Leggi su sport.periodicodaily

Highlights Serie A 32a giornata i gol delle partite di sabato 11 luglio : Juventus- Atalanta - Lazio – Sassuolo Highlights Serie A 32a giornata i gol delle partite di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 luglio Nuovo turno di campionato, 32a giornata in questa calda estate post pandemia e la giornata è divisa tra sabato 11 e lunedì 13 ...

A 32a i gol di 11, domenica 12 e lunedì 13 Nuovo turno di campionato, 32a in questa calda estate post pandemia e la è divisa tra 11 e lunedì 13 ... Lazio ancora ko - il Sassuolo vince 2-1 allo scadere ROMA (ITALPRESS) – La Lazio non sa più vince re e perde 2-1 con il Sassuolo nella 32^ giornata di Serie A allo stadio Olimpico. Al vantaggio di Luis Alberto nel primo tempo rispondono Raspadori a inizio ripresa e Caputo nel recupero. Il ...

ROMA (ITALPRESS) – La non sa più re e perde 2-1 con il nella 32^ giornata di Serie A stadio Olimpico. Al vantaggio di Luis Alberto nel primo tempo rispondono Raspadori a inizio ripresa e Caputo nel recupero. Il ... Colpo Sassuolo nel recupero all'Olimpico - terza sconfitta di fila per la Lazio La Lazio non sa più vincere e perde 2-1 con il Sassuolo nella 32esima giornata di Serie A allo stadio Olimpico . Al vantaggio di Luis Alberto nel primo tempo rispondono Raspadori a inizio ripresa e Caputo...

Sport_Mediaset : Polveriera #Lazio: rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko con il #Sassuolo. Problemi tra i giocatori e lo staf… - SkySport : LAZIO-SASSUOLO 1-2 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (33') ? #Raspadori (52') ? #Caputo (90+1') ? ?… - DiMarzio : #SerieA, #Lazio | Le parole di #Inzaghi dopo la sconfitta contro il #Sassuolo - rISJwfyNLqjju97 : RT @TheRonaldoZone: Cristiano Ronaldo's last 18 games in Serie A, this is not normal Sassuolo?? Lazio?? Udinese???? Sampdoria?? Cagliari??… - EntiusDRC : Vorrei farvi notare che se domani sera vinciamo diventiamo secondi. E se poi la Juve pareggia col Sassuolo e perde… -