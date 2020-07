Koulibaly: “Andrò via da Napoli? Io qui sto bene. Ho parlato con Osimhen” (Di sabato 11 luglio 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore del Napoli Koulibaly si è soffermato sul suo futuro svelando qualche piccolo retroscena, parlando poi di Osimhen, obiettivo di mercato del Napoli. Queste le parole del difensore senegalese alla rosea: “La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice. Se sono qui da sei anni è solo grazie a loro, perché se non si fossero trovati bene, già sarei andato via. I miei figli parlano l’italiano così come il francese. In casa parliamo entrambe le lingue. Qui si vive tranquilli, sento dire che andrò via, ma io qui sto bene, non capisco perché si debba parlare di mercato quando non c’è niente all’orizzonte. Ogni giorno ce ... Leggi su alfredopedulla

