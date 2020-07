Inter, telefonata Marotta-Zhang dopo Verona: si continua con Conte (Di sabato 11 luglio 2020) Secondo Repubblica non c’è nulla di drammatico e irreparabile in casa Inter: si continuerà con Antonio Conte in panchina La Repubblica va contro corrente e spiega che in casa Inter non si sta pensando a nessun ribaltone in panchina. Come dopo ogni gara, Steven Zhang ha chiamato l’ad nerazzurro Beppe Marotta. La telefonata da Nanchino è servita al presidente a capire cosa stia succedendo alla classifica, alla squadra e al suo allenatore, che finora mai era parso così nervoso. Zhang si fida di Marotta, Marotta si fida di Conte. Fin quando la catena regge, il progetto va avanti. E per ora regge. Un licenziamento per il tecnico è, quindi, ... Leggi su calcionews24

