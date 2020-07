Fratelli Traore nei guai, falsa identità per entrare in Italia (Di sabato 11 luglio 2020) Una brutta vicenda coinvolge i Fratelli Traore, calciatori del Sassuolo e dell’Atalanta: Hamed e Amad accusati di false identità e immigrazione clandestina La Procura di Parma ha accusato i Fratelli Traore di falsa identità e immigrazione clandestina. Una brutta vicenda che riporta al caso Eriberto, con il calciatore del Chievo che se la cavò con sei mesi di squalifica. I due calciatori avrebbero preso una sorta di padre in prestito, si tratta del 56enne Bly Blaise Tehe, come riportato anche da La Gazzeta dello Sport. L’Atalanta e il Sassuolo sono estranee ai fatti e i due calciatori non sono indagati, ma soltanto ascoltati per ricevere informazioni utili allo studio del caso. La vicenda nasce da un precedente del 2017 che portò all’arresto di Giovanni ... Leggi su zon

