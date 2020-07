Ceo Pmi: “Eliminazione sigarette possibile in molti Paesi entro 15 anni” (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) – “entro 15 anni, con contesti normativi in grado di supportare l’innovazione, la vendita di sigarette potrebbe terminare in molti Paesi. Già oltre 10 mln di fumatori nel mondo le hanno totalmente eliminate”. Lo ha sottolineato André Calantzopoulos, ceo di Philip Morris International (Pmi) durante la videoconferenza stampa promossa da Philip Morris International in occasione del riconoscimento di ‘Iqos’ come prodotto a ‘ridotta esposizione” dall’agenzia americana Fda. “L’ambizione è sostituire completamente le sigarette con prodotti migliori per chi non smette. Abbiamo l’obiettivo di convertire ai prodotti alternativi almeno 40 milioni di fumatori entro il ... Leggi su meteoweb.eu

Open innovation, Zucchetti acquista Scloby per potenziare la digitalizzazione delle attività commerciali

Continua il percorso di open innovazion del Gruppo Zucchetti con l’acquisto di Scloby, PMI innovativa nata all’interno dell’I3P di Torino che ha creato una piattaforma cloud per la gestione integrata ...

