Bloccata da 4 mesi a Capo Verde: «Riportatemi in Svizzera» (Di sabato 11 luglio 2020) Una 50enne di Svitto era partita a marzo per due settimane di vacanza e relax. E invece sta vivendo un incubo Leggi su media.tio.ch

Soleil Sorge torna in Italia : l’influencer era bloccata ai Caraibi da due mesi Soleil Sorge fa ritorno in Italia: l’influencer era bloccata in Repubblica Dominicana da circa due mesi Poco meno di due mesi fa, era stata proprio Soleil Sorge a far sapere attraverso i social network di essere bloccata a Santo Domingo e di ...

LegaSalvini : In Italia da mesi la cassa integrazione è bloccata e Conte che fa? Un tour promozionale per il MES in giro per l'Eu… - CuoreMille : @panic193 Comunque stavo riflettendo... Cinque anni su Twitter, mai stata bloccata da nessuno. Cinque mesi da fan d… - Ticinonline : Bloccata da 4 mesi a Capo Verde: «Riportatemi in Svizzera» #capoverde #incubo #rimpatrio - Profilo3Marco : RT @DSantanche: La nave di #CarolaRackete è stata bloccata perché “mette a rischio i migranti”. Per mesi abbiamo sostenuto che alcune #ONG… - EmanueleSardu : RT @DSantanche: La nave di #CarolaRackete è stata bloccata perché “mette a rischio i migranti”. Per mesi abbiamo sostenuto che alcune #ONG… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccata mesi Bloccata da 4 mesi a Capo Verde: «Riportatemi in Svizzera» Ticinonline Bloccata da 4 mesi a Capo Verde: «Riportatemi in Svizzera»

LISBONA - Bloccata da quattro mesi a Capo Verde a causa del coronavirus: è la difficile posizione in cui si trova una turista svizzera 50enne, che ha anche problemi di salute e che ha lanciato un appe ...

Mastandrea in difesa del cinema: «Danni micidiali dal virus, servono battaglie culturali»

L’attore e l’intervento alla sede del iccolo America al Casale della Cervelletta: Tanti cinema chiuderanno, cercherò di garantire il mio sostegno e la mia presenza a tutte quelle realtà che mi chiamer ...

LISBONA - Bloccata da quattro mesi a Capo Verde a causa del coronavirus: è la difficile posizione in cui si trova una turista svizzera 50enne, che ha anche problemi di salute e che ha lanciato un appe ...L’attore e l’intervento alla sede del iccolo America al Casale della Cervelletta: Tanti cinema chiuderanno, cercherò di garantire il mio sostegno e la mia presenza a tutte quelle realtà che mi chiamer ...