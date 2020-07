Una Vita, anticipazioni oggi 10 luglio: la decisione di Telmo (Di venerdì 10 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 10 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.10? Telmo rivela ai vicini che Mateo è suo figlio. Martinez vuole rifarsi una Vita col bambino lontano da Acacias, ma non intende portare con loro anche Ursula, l’istitutrice. Dopo l’addio straziante a Lucia, durante il funerale della Alvarado, tra tristezza e commozione, Telmo ha rivelato ai vicini di essere stato nominatoArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 10 luglio: la decisione di Telmo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

SergioCosta_min : L'orsa #Gaia è minacciata dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di #Trento. Ieri sera, dopo una ri… - matteosalvinimi : Una storia bellissima. Lunga vita all'Amore ?? - PietroGrasso : 'Paolo Borsellino parla ai ragazzi' da oggi è in libreria. Una vita in 57 giorni. Una lettera lasciata a metà. Una… - x_wallflower_ : RT @MarziOlly: Comunque questa gente con millemila seguaci che dà questi messaggi proprio SBAGLIATI io la bannerei dai social a vita. Lei c… - et_h_aerealkim_ : RT @VanDrama_: Voi non capite, io guardo Taehyung, e rimango imbambolato. Io seriamente non so come riesce a farmi questo effetto. È tutta… -