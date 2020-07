Scene da un Matrimonio di Ingmar Bergman: con Michelle Willams e Oscar Isaac HBO prepara il remake (Di venerdì 10 luglio 2020) Michelle Williams e Oscar Isaac protagonisti di Scene da un Matrimonio remake della miniserie di Ingmar Bergman per HBO HBO si prepara alle future corse per le nomination nella categoria miniserie che attualmente permette di lavorare di più sulla formula autoriale con attori di alto livello che saltano facilmente tra cinema e tv non dovendo impegnarsi su un lungo periodo. Il nuovo progetto è il remake in chiave moderna di Scenes From a Marriage – Scene da un Matrimonio di Ingmar Bergman miniserie in 6 episodi per la tv svedese del 1973. Michelle Williams e Oscar ... Leggi su dituttounpop

PeterCiaccio1 : Oscar Isaac e Michelle Williams prenderanno le parti che furono di Erland Josephson e Liv Ullmann nel remake di “Sc… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #MichelleWilliams e #OscarIsaac star della serie #SceneDaUnMatrimonio - MovieMag_ : #MichelleWilliams e #OscarIsaac protagonisti di una miniserie #HBO, un riadattamento di 'Scene da un matrimonio' di… - zazoomblog : Scene da un matrimonio: Michelle Williams e Oscar Isaac star della serie - #Scene #matrimonio: #Michelle -