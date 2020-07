Rosalind Russell, the boss (Di sabato 11 luglio 2020) La prima volta che Frederick Brisson vide Rosalind Russell fu nel 1939 durante la traversata Londra-New York a bordo di un transatlantico. Sedici giorni di navigazione e un solo film in cartellone: Donne di George Cukor. Brisson, che condivideva la camera con altri sei uomini, passava la maggior parte delle giornate nel foyer della saletta cinematografica, i dialoghi del film scorrevano senza sosta, finché finalmente entrò stuzzicato dalla voce di Russell. Ammaliato e divertito dalla visione dell’attrice nelle vesti della … Continua L'articolo Rosalind Russell, the boss proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

