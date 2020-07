Hamed e Amad Traorè nei guai: false identità e ‘finto padre’, rischiano una lunga squalifica (Di sabato 11 luglio 2020) I fratelli Hamed e Amad Traorè sono finiti coinvolti in una particolare vicenda giudiziaria. Stando a quanto si legge sulla ‘Rosea’, la Procura di Parma ha accusato di “falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” cinque ivoriani: il 56enne Bly Blaise Tehe, la 41enne Marina Edwige Carine Teher (dipendente dell’Atalanta), il 42enne Zadi Gildas Abou, lla 39enne Larissa Ghislaine Teher e il 45enne Hamed MAmadou Traore, quasi un ‘padre in prestito‘ per i due giovani calciatori di Sassuolo e Atalanta che, per ora, non sono indagati ma sono stati ascoltati come persone informate sui fatti. Le due società sono invece estranee ai fatti. La vicenda nasce da un’inchiesta conclusasi nel dicembre 2017 che ha portato all’arresto di Giovanni ... Leggi su sportfair

