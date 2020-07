Fiorentina destinata a perdere Chiesa. C'è la Juve: sul tavolo due nomi, uno è quello di Higuain (Di venerdì 10 luglio 2020) Fiorentina e Juventus potrebbero tornare a discutere molto presto del futuro di Federico Chiesa. L'esterno offensivo classe '97 non sta trattando il rinnovo con la Fiorentina: Joe Barone e Daniele Pradè hanno provato a sondare il terreno ma, alla fine, sta emergendo chiara la volontà di Federico di vivere una nuova sfida professionale. D'altronde Commisso ha mantenuto la sua promessa, trattenendo il giocatore la scorsa estate. Commisso aveva promesso di non cedere Chiesa e così è stato. In... Leggi su 90min

Fiorentina destinata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiorentina destinata