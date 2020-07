Figli dati in pegno a usurai, incredulità e indignazione: “Grave se fosse vero, nessuno denuncia” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Tante persone vittime di usura vengono in parrocchia invocando aiuto, spesso risolviamo qualche situazione quando è più abbordabile, ma a tutti dico di denunciare. Quasi nessuno però lo fa“. È quanto afferma don Antonello Giannotti, parroco della Chiesa del Buon Pastore a Caserta, una delle più centrali e frequentate anche da gente non abbiente e piena di problemi economici, nonché direttore della Caritas diocesana; c’è spesso la fila all’esterno del suo ufficio, specie dopo l’emergenza Coronavirus. Don Antonello dice di non aver “mai sentito storie di persone vittime di usura che mandano i loro Figli dagli strozzini affinché li facciano lavorare per saldare i debiti, pagando dunque in natura“; circostanze ... Leggi su anteprima24

