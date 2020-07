Disagi nodo autostradale Genova: procura apre inchiesta dopo esposti Toti e Pubbliche assistenze (Di venerdì 10 luglio 2020) E stata aperta un'indagine da parte della procura di Genova relativa ai Disagi che si registrano da settimane sulla rete autostradale del nodo genovese, interessato da cantieri di manutenzione e ispezioni sullo stato delle gallerie Leggi su firenzepost

“Con le ulteriori ispezioni previste da Aspi sino al 15 luglio, è probabile che la chiusura di alcuni tratti sulla A10, A7 e A12 possa essere mantenuta in essere. In tal caso al provvedimento di chius ...

Per i cantieri la Procura di Genova apre un fascicolo

GENOVA La procura di Genova ha aperto un fascicolo dopo una serie di esposti, in primis quello del presidente della Regione Giovanni Toti, per i disagi nel nodo autostradale ligure dovuti alle ispezio ...

