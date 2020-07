Covid, screening voluto dal governo Solo una persona su 4 dice sì (Di venerdì 10 luglio 2020) Su 2.700 selezionati, in 594 hanno rifiutato. Altri 1.431 da ricontattare. E i reagenti scadono il 17 luglio. La Cri: «Un errore dire di no, sottoponetevi agli esami». Leggi su ecodibergamo

Covid-19 - screening sulla popolazione : sospiro di sollievo per Rotondi e Moschiano Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continuano gli screening sulla popolazione di Rotondi e Moschiano , dopo i casi di positività al Covid-19 registrati nei giorni scorsi. Nel comune della Valle Caudina sono risultati negativi i ...

Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continuano gli di e , dopo i casi di positività al registrati nei giorni scorsi. Nel comune della Valle Caudina sono risultati negativi i ... Mondragone - 28 casi di Covid dagli screening di massa : 27 lavorano nella stessa azienda Sono 28 i casi di positività al Covid -19 riscontrati a seguito di uno screening di massa disposto dopo l’emersione di un focolaio nei palazzi Cirio di Mondragone (Caserta). In base a quanto si legge nell’ordinanza firmata ieri ...

Sono 28 i di positività al -19 riscontrati a seguito di uno di disposto dopo l’emersione di un focolaio nei palazzi Cirio di (Caserta). In base a quanto si legge nell’ordinanza firmata ieri ... Covid a Mondragone - screening choc : altri 23 contagiati nelle aree ex Cirio L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che prosegue lo screening relativo al comune di Mondragone e zone limitrofe. Al momento sono emersi altri 23 casi, comprensivi di tutti i...

Covid, screening voluto dal governo Solo una persona su 4 dice sì L'Eco di Bergamo Coronavirus, 276 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 12 morti

Roma, 10 lug. (askanews) - In Italia si registra un incremento di 276 casi positivi al coronavirus rispetto a ieri e 12 decessi, sempre nelle ultime 24 ore. Ieri il dato dei nuovi positivi si era ferm ...

C'è un altro focolaio in un'azienda di logistica a Bologna. Presto test obbligatori per tutti i dipendenti del settore

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.822 casi di positività, 53 in più rispetto a ieri, di cui 41 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact ...

Roma, 10 lug. (askanews) - In Italia si registra un incremento di 276 casi positivi al coronavirus rispetto a ieri e 12 decessi, sempre nelle ultime 24 ore. Ieri il dato dei nuovi positivi si era ferm ...Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.822 casi di positività, 53 in più rispetto a ieri, di cui 41 persone asintomatiche individuate nell'ambito del contact ...