Coronavirus, in Lombardia riaprono le discoteche. E da domani riparte il calcetto (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Da domani si potrà giocare a calcetto in Lombardia. A confermarlo è la nuova ordinanza del governatore lombardo Attilio Fontana che ha dato il via libera, da sabato 11 luglio, a tutti gli sport di squadra, di contatto e individuali «solo in assenza di segni/sintomi» da Coronavirus. All’accesso delle strutture, però, bisognerà rilevare la temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37.5. «La misura – dice l’ordinanza – potrà essere rimodulata in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico», si legge. Confermata da oggi anche la riapertura di discoteche e sale da ballo, come già previsto nell’ordinanza del 29 giugno, ... Leggi su open.online

