Burioni: «Senza il vaccino l'immunità di gregge è una sciocchezza. Circolano troppe notizie false» (Di venerdì 10 luglio 2020) Attenzione alle false notizie sull'immunità di gregge. Auspicata mesi fa per i britannici dal premier Boris Johnson nello stupore generale. L'avvertimento è del virologo Roberto Burioni. Burioni: per l'immunità di gregge serve il vaccino "Come per tutte le altre infezioni per l'immunità di gregge ci vuole il vaccino. Nel frattempo – Senza paura e Senza panico – continuiamo a vivere la nostra vita di sempre con qualche precauzione in più". Così il virologo su MedicalFacts, il sito di informazione e divulgazione scientifico da lui fondato. "Portare la mascherina nei luoghi affollati non è un ...

