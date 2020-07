AgRoboFood, prima call for innovation: finanziamenti fino a 500mila euro (Di venerdì 10 luglio 2020) Il progetto AgRoboFood cofinanziato da Horizon 2020, ha aperto la prima Open call for innovation Experiments relativa allo sviluppo di innovazioni robotiche nel settore agrifood. L’obiettivo degli innovation Experiments è di sostenere la trasformazione digitale delle imprese agroalimentari che non hanno ancora colto appieno i benefici della robotica e saranno volti a dimostrare l’utilità di tali tecnologie. Possono partecipare le piccole e medie imprese (Pmi) in partenariati che coinvolgano da 2 a 5 soggetti con sede nei paesi partecipanti a Horizon 2020. Il partenariato deve comprendere sia un fornitore di tecnologia sia un utente finale e deve essere in contatto con il Digital innovation Hub (DIH) regionale. Il budget a disposizione del bando ammonta a 2,65 ... Leggi su ildenaro

