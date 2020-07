“Sono stata con Cristian Galella”. Dopo l’addio a Tara Gabrieletto, parla la ex UeD (Di giovedì 9 luglio 2020) Era un po’ di tempo che non si sentiva più parlare di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, indubbiamente una delle coppie più belle e solide di Uomini e Donne. Poi, negli ultimi giorni e a sorpresa, la notizia della fine della loro relazione. A quattro anni dalle nozze la coppia nata sotto le telecamere di Canale 5 è scoppiata, lasciando tutti senza parole. La rottura è ufficiale, ma ad oggi restano ancora ignoti i motivi che hanno portato all’addio. Cristian e Tara si sono infatti limitati ad annunciare la fine del loro rapporto per rispetto dei follower che li hanno sempre seguiti. Ma ora ecco una ex protagonista di UeD e di Temptation Island “tuffarsi a bomba” su questa notizia che ha lasciato certamente l’amaro in bocca tra ... Leggi su caffeinamagazine

virginiaraggi : Sono stata su via Tiburtina per vedere come sta proseguendo il cantiere per completare il raddoppio di questa impor… - virginiaraggi : Sono stata al Parco Bergamini, nel Municipio IV. La pista all’interno del parco è a disposizione delle associazioni… - CarloCalenda : Queste sono chiacchiere da politicanti, e tu sei una cittadina. Se hai obiezioni di merito su Q100 - non costa 10 m… - pierino5861 : RT @francescatotolo: Da 3 anni, scrivo dei rapporti tra #ONG e #trafficanti, portando come materiale probatorio video in cui si vedono gli… - freyacms : RT @cmsminerva: siccome sono stata in vacanza fino a ieri, rt e recupero gli ultimi media fav e vi scrivo -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono stata Imola è una ‘Città che legge’ Presenze a quota 180mila nel 2019 il Resto del Carlino