“Per 15 euro”. Ragazzi morti nel sonno, la confessione choc del pusher fermato (Di giovedì 9 luglio 2020) Nuovi importanti dettagli vengono a galla sulla triste storia di Flavio e Gianluca, i due adolescenti di Terni ritrovati privi di vita nelle rispettive camere da letto lo scorso martedì. Durante l’udienza di convalida del fermo per la loro morte, la persona fermata perché sospettata di essere il pusher ha confessato di aver ceduto una mezza boccetta di metadone dietro il pagamento di 15 euro. Aldo Maria Romboli, di 41 anni, deve fare i conti con la pesante accusa di morte come conseguenza di altro reato. Sin dal momento del suo fermo aveva detto ai carabinieri della compagnia di Terni di aver venduto della droga ai due Ragazzi. Durante l’interrogatorio con il gip, durato un’ora e dieci minuti, ha ribadito la tesi aggiungendo di aver intascato il denaro. Nella serata odierna o al massimo domattina sarà presa la ... Leggi su caffeinamagazine

