Muriel, macchina da gol dell’Atalanta: segna ogni 63′. Meglio di Lukaku, Immobile e Cristiano Ronaldo (Di giovedì 9 luglio 2020) Non chiamatelo bomber di scorta. Luis Muriel sta vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera, se non la migliore. L'attaccante dell'Atalanta sta collezionando record su record grazie alle sue prestazioni sempre più convincenti. Anche contro la Sampdoria è arrivata la rete, quella del 2-0, che ha chiuso i giochi assicurando altri tre punti per i suoi. Un gol, l'ennesimo da subentrato. Ma attenzione a valutarlo solo per le reti messe a segno entrando a gara in corso, infatti, anche nel match precedente, contro il Cagliari, il colombiano aveva segnato partendo da titolare e per la cronaca segnando la marcatura da tre punti.Muriel Meglio di Lukaku, Immobile e Cristiano Ronaldocaption id="attachment 866513" ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Muriel, macchina da gol dell'Atalanta: segna ogni 63'. Meglio di Lukaku, Immobile e Cristiano Ronaldo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel macchina Muriel, macchina da gol dell’Atalanta: segna ogni 63'. Meglio di Lukaku, Immobile e Cristiano Ronaldo ItaSportPress L'Atalanta sa solo vincere, con la Samp suona la Nona Sinfonia

Alla nona sinfonia di fila l'Atalanta, che dalla ripresa miete solo vittorie aggiornando ogni volta il record, sembrava dovessero pensarci i Tre Tenori, alias Gomez dietro Ilicic e Zapata, di nuovo in ...

Diretta/ Atalanta Sampdoria (risultato finale 2-0): decidono Toloi e Muriel

La diretta di Atalanta Sampdoria sarà caratterizzata pure dalla sfida affascinante fra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, artefici di due dei “miracoli” più belli del calcio contemporaneo. Ranier ...

Alla nona sinfonia di fila l'Atalanta, che dalla ripresa miete solo vittorie aggiornando ogni volta il record, sembrava dovessero pensarci i Tre Tenori, alias Gomez dietro Ilicic e Zapata, di nuovo in ...La diretta di Atalanta Sampdoria sarà caratterizzata pure dalla sfida affascinante fra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, artefici di due dei “miracoli” più belli del calcio contemporaneo. Ranier ...