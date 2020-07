Lo spauracchio sovranista (e dei numeri al Senato) dietro l'apertura a Berlusconi. Ma l'ipotesi di un soccorso azzurro è remota (Di giovedì 9 luglio 2020) Gli aiuti europei, le condizioni e le garanzie che Bruxelles richiederà per aprire il portafoglio comunitario, la complessa gestione di quel Pnr che oggi è l’ennesimo vago acronimo in cui il governo si è rapidamente specializzato ma che a settembre rappresenterà lo spartiacque per la salvezza dell’Italia. La causa per cui Romano Prodi si è immolato a “sdoganare” l’acerrimo avversario di una vita politica è coerente con un bel pezzo della sua storia: l’europeismo, la prosecuzione del progetto che fu di Altiero Spinelli e Jacques Delors, l’Italia parte di esso.Europa e riforme suonano sempre bene. Ma dietro il calore con cui il Pd e dintorni hanno accolto l’idea del possibile per quanto assai remoto ingresso di Forza ... Leggi su huffingtonpost

BERLINO - Domenica prossima si vota in Polonia per il secondo turno delle elezioni presidenziali e i toni scelti dalla maggioranza sovranista al potere si fanno sempre piú duri. A costo di cercare anc ...

L’alibi (per tutti) del capitano Salvini

Un alibi si aggirava nei cieli d’Italia nel lontano anno 2019. Matteo Salvini. Alibi per il centrodestra: «C’è solo un Capitano», come urlano i tifosi di calcio, inutile affannarsi su squadra, program ...

