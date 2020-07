L’estinzione dell’Uomo di Neanderthal non è stata causata dai cambiamenti climatici: si fa strada l’ipotesi tecnologica (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Uomo di Neanderthal non scomparve a causa dei cambiamenti climatici, almeno non i numerosi gruppi che fino a circa 42.000 anni fa sono vissuti nell’area mediterranea occidentale. È la conclusione tracciata da un gruppo di ricerca guidato da studiosi dell’Università di Bologna, che è riuscito ad ottenere una dettagliata ricostruzione paleoclimatica dell’ultima era glaciale analizzando una serie di stalagmiti prelevate da alcune grotte pugliesi. Lo studio – pubblicato su Nature Ecology & Evolution – si è concentrato sull’altipiano carsico delle Murge, in Puglia, dove neandertaliani e Homo sapiens hanno convissuto per almeno tremila anni, da circa 45.000 a 42.000 anni fa. Un periodo durante il ... Leggi su meteoweb.eu

