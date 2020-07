Il Segreto, puntata del 9 luglio 2020: Don Julian perde la vita (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Segreto con la puntata del 9 luglio 2020 torna in onda su Canale 5 alle 15.45. Pepa è riuscita con uno stratagemma ad impadronirsi del ricettario del medico di famiglia Montenegro, così da poter scrivere con l’aiuto di Emilia un permesso per poter andare a trovare Angustias. In realtà, il suo scopo è quello di trovare la cartella clinica dove è scritto che la moglie di Tristan non è mai stata incinta di Martin e dire così la verità al Castro. Ci riuscirà? Nella puntata de Il Segreto di domani, Pepa tornerà al paesino, pronta a raccontare tutto al suo bel capitano. Peccato che Tristan non sia alla locanda. Il Castro è andato a fare visita alla moglie, preoccupato per le sue condizioni di ... Leggi su kontrokultura

