Formula 1, Hamilton e quel messaggio alla Red Bull: “i loro giochetti mentali con me non funzionano” (Di giovedì 9 luglio 2020) Lewis Hamilton sembra tornato il solito cannibale, nonostante la prima gara della stagione non gli abbia sorriso. Il pilota della Mercedes ha mostrato i denti in conferenza stampa, mandando un chiaro segnale a tutti gli avversari. Charles Coates/Getty ImagesIl campione del mondo è pronto a prendersi la prima vittoria di questo Mondiale, andando oltre i giochetti mentali della Red Bull: “ormai mi conoscono e dovrebbero sapere che i giochi mentali non funzionano. Se non lo sanno, credo che alla fine lo impareranno. Non credo di dover mettere a fuoco nulla, se guardi la gara vedrai che è stata una buona gara. Ho bisogno di fare un lavoro migliore durante il fine settimana, ma non direi che sono stato distratto da qualcosa, continuo a rimanere concentrato come ho ... Leggi su sportfair

