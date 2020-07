Firenze: danneggia venti auto a Novoili. Denunciato un 27enne (Di giovedì 9 luglio 2020) Denunciato un 27 fiorentino accusato di aver danneggiato una ventina di auto in via Val di Sieve. Le volanti del 113 sono intervenute dopo la chiamata di un residente che aveva sentito rumori di vetri infranti. I rumori erano le parti dei veicoli che si infrangevano sotto i colpi di un ragazzo che li stava danneggiando Leggi su firenzepost

FIRENZE – Erano da poco trascorse le 3.15 della notte di oggi 9 luglio quando la Sala Operativa 113 della Polizia di Stato riceveva la segnalazione di un residente di via Val di Sieve, in zona Novoli, ...

Vandalismo: danneggia 20 mezzi parcheggiati senza motivo

La raccolta delle descrizioni ed i fotogrammi raccolti dalle volanti hanno così permesso di denunciare a piede libero il ragazzo, 27 anni, originario di Firenze, già noto alle forze di polizia, per il ...

