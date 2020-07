Coronavirus: uomini, over 80, fragili, ecco chi rischia di più (Di giovedì 9 luglio 2020) Uomo, over 80, asiatico o di colore, con malattie preesistenti come diabete e obesità, in condizioni disagiate. E’ l’identikit delle persone che rischiano di più di morire di Covid-19. A tracciarlo è stato un maxi studio condotto in Inghilterra analizzando i dati sanitari completi di 17 milioni di adulti. Il lavoro è pubblicato su ‘Nature‘ e calcola ad esempio come – in linea anche con gli studi precedenti – gli uomini abbiano un rischio 1,59 volte superiore di morire per Covid-19 rispetto alle donne. O, ancora, la ricerca conferma che l’età è un fattore di rischio: secondo i dati analizzati, infatti, le persone di età pari o superiore a 80 anni avevano un rischio di morte 20 volte più alto rispetto ai 50-59enni. Un altro fattore con ... Leggi su meteoweb.eu

