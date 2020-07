Berlusconi, Esposito chiede a Cedu di essere ascoltato per dimostrare sua imparzialità (Di giovedì 9 luglio 2020) Berlusconi, Esposito chiede a Cedu di essere ascoltato per dimostrare sua imparzialità. Ha presentato istanza due giorni fa L’ex giudice Antonio Esposito (che fu presidente in Cassazione del collegio del processo sui diritti Mediaset a causa del quale Silvio Berlusconi perse il seggio da senatore) ha fatto istanza per essere ascoltato alla Corte Europea dei … L'articolo Berlusconi, Esposito chiede a Cedu di essere ascoltato per dimostrare sua imparzialità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

