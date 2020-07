Ancelotti-Napoli, quanti danni! Ma se su Lozano avesse ragione? (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Napoli, grazie alla vittoria per 1-2 contro il Genoa, mantiene il quinto posto in classifica. Gennaro Gattuso, dodici punti nelle ultime cinque gare, è riuscito a salvare una stagione che, prima del suo avvento in Campania, era da considerare fallimentare. I più si chiedono dove sarebbe potuto arrivare il Napoli se il coach calabrese fosse approdato alla corte di De Laurentiis almeno un paio di mesi prima. La sensazione è che con Ringhio almeno l'obiettivo quarto posto sarebbe stato... Leggi su 90min

TuttoMercatoWeb : Aveva ragione Ancelotti: la rosa di questo Napoli era da corsa Scudetto - PSandisky : @Torrenapoli1 Pur riconoscendo le doti di ADL il Napoli ha necessità di fare trading con i calciatori...la gestione… - Gennaro982 : @Vatenerazzurro1 Vate io da tifoso del Napoli Le dico che con Ancelotti pensavo di vincere lo scudetto...quando è a… - RiccardoBian : RT @juanito1897: È l’anno della Lazio. Conte all'Inter. Wow Lukaku 80 mln. Conte sa vincere gli Scudetti. Sarri vattene Quest’anno vince… - juanito1897 : È l’anno della Lazio. Conte all'Inter. Wow Lukaku 80 mln. Conte sa vincere gli Scudetti. Sarri vattene Quest’ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Napoli Aveva ragione Ancelotti: la rosa di questo Napoli era da corsa Scudetto TUTTO mercato WEB VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Aumentano i rimpianti scudetto. Le macerie di Ancelotti le pagheremo a lungo"

Il Napoli vince e convince. Questa squadra comanda la partita ... Vedendo Juve e Lazio ora, il rimpianto per lo scudetto è altissimo. Le macerie di Ancelotti le pagheremo per molto tempo ancora".

Cuore Tifoso Napoli: i numeri danno ragione a Gattuso

Tutti i risultati di parità risalgono all’era Ancelotti e l’ultimo è del 7 dicembre (cioè ... delle ultime 12 partite, il Napoli ne ha persa una soltanto, quella contro l’Atalanta di giovedì scorso ed ...

Il Napoli vince e convince. Questa squadra comanda la partita ... Vedendo Juve e Lazio ora, il rimpianto per lo scudetto è altissimo. Le macerie di Ancelotti le pagheremo per molto tempo ancora".Tutti i risultati di parità risalgono all’era Ancelotti e l’ultimo è del 7 dicembre (cioè ... delle ultime 12 partite, il Napoli ne ha persa una soltanto, quella contro l’Atalanta di giovedì scorso ed ...