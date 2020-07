“A letto con Ibra”: il video di Diletta Leotta spopola in Rete (Di giovedì 9 luglio 2020) Il video di Diletta Leotta “a letto con Ibra” spopola già in Rete, appena pubblicato: sono già migliaia le visualizzazioni e i commenti. Qualche minuto fa, l’inviata da bordo campo di DAZN, Diletta Leotta ha pubblicato un video destinato a spopolare in Rete. Nel video i protagonisti sono lei e il campione del Milan, Zlatan … L'articolo “A letto con Ibra”: il video di Diletta Leotta spopola in Rete è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

romeoagresti : #Sarri: 'Ho letto in questa stagione che ho litigato un po' con tutti. Invece litigo solo con Higuain. Non so perch… - flvjjj : Al liceo litigai con questa mia compagna di classe per farmi ridare i manga di NANA, che non aveva ancora letto non… - fefesbitch : l'altro cugino mio fa così davvero, me lo sono ritrovato buttato sul letto in camera io convinta che fosse tornato… - Antonio32132860 : RT @giuslit: @mara_carfagna Il deputato Carfagna non ha evidentemente letto questa tabella che elenca le spese finanziabili dal #Mes. E, pu… - SchiaviAlex : Ho parlato con uno che conosce un tale che parla da solo in Tram e dice che il #covid19 tornerà a dicembre a #Wuhan… -

Ultime Notizie dalla rete : letto con Una Julia Roberts in fuga nello storico thriller “A letto con il nemico” Libertà Coronavirus: un solo nuovo caso in Toscana. Due i decessi, tre le guarigioni

Sono 950 (meno 44 rispetto a ieri, meno 4,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 443, Nord Ovest 436, Sud Est 71). Le ...

Si barrica in casa e spara ai carabinieri: arrestato

con il dialogo, di convincerlo ad uscire. Ma lui, senza quasi nemmeno dar loro il tempo di intervenire, ha spalancato di colpo la porta della camera da letto imbracciando il fucile, puntandolo ad ...

Sono 950 (meno 44 rispetto a ieri, meno 4,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 443, Nord Ovest 436, Sud Est 71). Le ...con il dialogo, di convincerlo ad uscire. Ma lui, senza quasi nemmeno dar loro il tempo di intervenire, ha spalancato di colpo la porta della camera da letto imbracciando il fucile, puntandolo ad ...