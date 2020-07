Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 08:15 (Di mercoledì 8 luglio 2020) VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD EARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN ENTRATA A Roma MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU VIA PONTINA PRIME CODE ALTEZZA CASTEL RomaNO DIREZIONE Roma EUR SU VIA MAREMMANA INFERIORE COD EPER INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VILLAGGIO ADRIANO TRA PONTELUCANO E COLLE MERULINO SU VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTECAMINI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO ... Leggi su romadailynews

